متابعة مشروع صنع اللّقاحات محور لقاء بين وزير الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية بتونس

مثل متابعة مشروع صنع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد وبرامج مكافحة استهلاك التبغ والإدمان في تونس محور لقاء جمع، مساء أمس الاثنين، وزير الصحة علي المرابط بممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إبراهيم الزيك





وشدد وزير الصحة علي المرابط بالمناسبة على حرص الوزارة على العمل مع كافة المتدخلين لإنجاح مشروع صنع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بتونس، وفق ما جاء في بيان لوزارة الصحة.من جهته، عبّر ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إبراهيم الزيك عن استعداد منظمة الصحة العالمية لمواصلة التعاون مع وزارة الصحة لإنجاح برامج الشراكة والتعاون في المجال الصحي.جدير بالذكر أنه وقع اختيار تونس، في شهر فيفري 2022، ضمن 6 دول إفريقية من قبل المنظمة للاستفادة من تكنولوجيا الحمض النووي الريبي لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وفي وقت سابق، التقى وزير الصحة علي المرابط، أمس الاثنين، بمقر الوزارة مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس سيلين مويورد للتباحث حول مشروع إرساء نظم الحوكمة وتعزيز النزاهة بالمؤسسات الاستشفائية.وأكد علي المرابط على حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ هذا البرامج الذي انطلقت في إنجازه خلال السنوات الأخيرة بدعم من الصندوق الأممي لتحسين جودة الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.من جهتها، ثمنت ممثلة الصدوق الأممي نجاح التجربة التونسية في إرساء برنامج الحوكمة وتعزيز النزاهة، معبّرة عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواصلة الاستجابة لدعم تونس في أهدافها لتحقيق التغطية الصحية.