المنستير تستعد لاحتضان النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2023

تستعد ولاية المنستير في الفترة الفاصلة بين 26 -28 أوت لاحتضان النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة التي تنظمها الكونفيدرالية الافريقية لكرة السلة وفق ما أفاد وات رئيس مكتب تطوير الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير ،محمّد علي عرعود

وتشارك في هذه النافذة الرابعة كلّ من تونس ومصر وساحل العاج والكاميرون والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسينغال،حيث ستدور المباريات التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره المصري يوم 26 أوت الجاري على الساعة السابعة والنصف مساء، وبنظيره السنغالي يوم 27 في نفس التوقيت ، وبنظيره من الكونغو الديمقراطية يوم 28 من الشهر الجاري على الساعة السابعة والنصف مساء حسب ذات المصدر





وسيترشح فريقان من الفرق المشاركة ضمن النافذة الرابعة من تصفيات المونديال إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023

وينتظر أن يواكب النافذة الرابعة 3 آلاف متفرج وسيكون الدخول مجانيا بالنسبة لمختلف الأعمار لمواكبة هذا العرس الكروي حسب محمّد عليّ عرعود، كما أفادت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم بصفحتها الرسمية أنّ التذاكر ستكون متوفرة في مقر الجامعة التونسية لكرة السلة ولدى رابطة المنستير .



