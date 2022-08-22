خلافا لما أعلنته وزارة الداخلية، النيابة العمومية تُفيد بأن نور الدين الخادمي ليس محل تحجير سفر قضائي

كشف الاثنين 22 أوت، المحامي سمير ديلو انه وخلافا لما جاء في بيان وزارة الداخلية فإنه وبعد مراجعة النيابة العمومية تبيّن أن الوزير السابق الممنوع من السفر والمعتصم بمطار قرطاج نور الدين الخادمي ليس محل تحجير سفر قضائي.
يذكر ان وزارة الداخلية كانت أصدرت بيانا أكدت من خلاله انه تم منع الخادمي من السفر باعتبار أنه يتعلق به قرار قضائي بتحجير السفر عليه.
تجدر الاشارة الى ان الخادمي دخل وعائلته في اعتصام بمطار قرطاج للمرة الثامنة على التوالي دون وجود اي قرار قضائي في الغرض.
وكان الخادمي وجه رسالة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه من خلاله الي التدخل لرفع المظلمة عنه وتمكينه من السفر.
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