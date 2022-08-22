الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تدريبية مجانية حول السياقة المقتصدة للطاقة من 29 اوت إلى 2 سبتمبر2022

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكّم في الطّاقة انها ستنظم دورة تكوينيّة مجانيّة للعموم حول المبادئ الأساسيّة للسّياقة المقتصدة للطاقة وذلك من 29 أوت إلى 02 سبتمبر 2022 .





وبينت الوكالة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك، أن كل شخص يمتلك رخصة سياقة يمكنه المشاركة في هذه الدورة التكوينية علما وانه يمكن التسجيل عبر رابط متوفر على موقعها الإلكتروني .وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم قبول 25 ملفا وسيتم توزيع المشاركين على مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 5 أشخاص يتمتعون بيوم تكويني واحد.وتمنح الأفضلية حسب تاريخ تقديم مطالب الترشّح وستغلق قائمة المشاركين آليا عند الوصول إلى العدد المطلوب للاستفادة من الدورة التدريبية.