متابعة للوضع الوبائي بالجهات: الاثنين 22 أوت

قابس: تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاثنين، عن تسجيل 23 اصابة جديدة ب"كوفيد 19" بعد ان تلقت نتيجة 96 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة الى 08 اصابات بقابس الجنوبية، و07 اصابات بمارث، و05 اصابات بمطماطة الجديدة واصابتين (02) بدخيلة توجان، واصابة واحدة (01) بالمطوية.وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" 32163 مصابا ومصابة تجاوز منهم 32100 شخص مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 63 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 36 اصابة بقابس الجنوبية و12 اصابة بمطماطة الجديدة و08 اصابات بمارث واصابتين (02) بكل من دخيلة توجان ووذرف واصابة واحدة (01) بكل من غنوش وقابس الغربية والمطوية.ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام "كوفيد" 08 مرضى، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 15 اصابة لكل 100 الف ساكن.