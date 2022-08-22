مهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج في دورته الخامسة من 2 إلى 5 ماي 2023 وآخر أجل للترشح للمشاركة يوم 20 سبتمبر المقبل

تلتئم الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج من 2 إلى 5 ماي 2023 وفق ما أكده مدير المهرجان الفنان المسرحي إكرام عزوز.

ومن المنتظر أن يكون افتتاح الدورة بمونودرام تونسي والاختتام بمونودرام جزائري باعتبار أن الجزائر ضيف شرف الدورة الخامسة للمهرجان، وفقا لما تم الإعلان عنه في ختام الدورة الرابعة.



وأفاد مدير المهرجان، على صفحته الرسمية، أن تحديد هذا الموعد جاء على إثر اجتماع الهيئة المديرة للمهرجان مساء أول أمس السبت مبينا أن الدورة ستتضمن، على غرار الأعوام الفارطة، المسابقة الرسمية ومسابقة النقاد علاوة على مجموعة من الندوات والتربصات والتكريمات وفعاليات مسرح الشارع.وسيكون الموعد يومي 30 أفريل و1 ماي 2023 مع "جولة الحكواتيين العرب" التي ستجوب عدة أرياف ومناطق جبلية بمختلف ولايات الجمهورية تحت عنوان "يافرحتنا، فداوي في حومتنا".وكالعادة سيحضر النجوم المغاربة والفرنسيين ضمن فقرة "المونودراما الضاحكة" وذلك يومي 6 و7 ماي2023.وسيخصص صباح يوم 7 ماي لاختتام مسابقة "المونوكيدز الوطنية" التي تقام بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.وأكد مدير الدورة الفنان إكرام عزوز انفتاح الهيئة المديرة واستعدادها لتقبل كل المقترحات مبينا أنها ستستعين بداية من هذه الدورة بمقترحات محبي المهرجان وضيوفه ومكرميه في الدورات السابقة حول الأسماء التي سيتم اختيارها للتكريم وحول تركيبة لجنة التحكيم.وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم نشر استمارة المشاركة في هذه الدورة باللغات الثلاث يوم 26 أوت الحالي على أن يكون آخر موعد لتقديم الترشحات للمشاركة يوم 20 سبتمبر 2022 .