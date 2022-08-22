تشوريتش يهزم تيتيباس ويتوج بلقب سينسناتي ليكمل انتفاضته


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 08:54 قراءة: 0 د, 32 ث
      
فاز بورنا تشوريتش على المصنف الرابع ستيفانوس تيتيباس 7-6 و6-2 ليتوج بلقب بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس يوم الأحد مؤكدا اكتمال لياقته البدنية بعد جراحة بالكتف واستعداده لتهديد المنافسين في أمريكا المفتوحة.


وبعد الخضوع لجراحة العام الماضي بالكتف الأيمن عاد تشوريتش إلى بطولات اتحاد المحترفين في مارس بعد ثمانية أشهر من الغياب وحقق الآن أكبر انتصار بمسيرته.
ودخل تشوريتش البطولة في التصنيف 152 بعد حماية مركزه وخاض أسبوعا مذهلا تضمن الفوز على رفائيل نادال في الدور الثاني وأكمله بأداء رائع في النهائي.
وحقق تشوريتش (25 عاما)، الذي سيكون الحصان الأسود على الأرجح في فلاشينغ ميدوز عند انطلاق المنافسات يوم 29 أوت، لقبه الثالث في مسيرته والأول منذ 2018.

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