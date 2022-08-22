نادي السيلية يؤكد استمرار التونسي سامي الطرابلسي في منصبه مدربا للفريق

أكد محمد علي المري نائب رئيس نادي السيلية أن التونسي سامي الطرابلسي مدرب الفريق مستمر على رأس الفريق بقيادته لتدريبات الفريق مساء الاحد واجتماعه مع اللاعبين.وقال المري، في تصريحات صحفية عبر الموقع الرسمي للنادي على هامش الجمعية العمومية "نتمنى أن يواصل الطرابلسي مهمته على أكمل وجه من أجل تحقيق أهدافنا وطموحاتنا في الموسم الحالي".وأضاف المري أن "هذا الموسم يعتبر استثنائيا والمنافسة فيه ستكون على أشدها وجميع الفرق سوف تجد صعوبة كبيرة. يجب أن نحسن من وضعنا خاصة أن النتائج حتى الآن لا ترضينا، ونأمل أن نحقق الفوز في المباراة المقبلة أمام أم صلال من أجل بداية تعديل وضع الفريق في البطولة".وأشار إلى أن مشكلة الطرابلسي لم تكن مادية بل كانت مشكلة تقديرية بحتة، مختتما تصريحاته: "المدرب لم يتكلم معنا في التفاصيل المادية، بل كانت لديه أسباب أخرى ولذلك قرر الابتعاد عن الفريق، وخلال اجتماعه مع إدارة النادي قرر المدرب مواصلة قيادة الفريق".وكان سامي الطرابلسي قد أعلن في وقت سابق عن تقديم استقالته من تدريب الفريق عقب البداية التي لم تكن جيدة والتي مر بها الفريق بخسارته في مواجهتين.