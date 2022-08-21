وزيرة البيئة تدعو خلال حملة نظافة بجندوبة الشماليّة الى حماية المدن من التلوّث وتثمين التنوّع البيئي

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دعت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، مساء اليوم الاحد، خلال مشاركتها في تظاهرة "شهر النظافة في المدن التونسية"، الى ضرورة المحافظة على نظافة وجمالية المدن، وحمايتها من التلوث بجميع أشكاله، وتثمين التنوع البيئي الذي تتمتع به عدد من جهات البلاد، ومن بينها ولاية جندوبة، والاستفادة منه وتوفير ضمانات حمايته.واعتبرت الوزيرة، في تصريح لـ"وات"، على هامش مشاركتها في حملة نظافة بمفترق حي الزهوة بجندوبة الشمالية صحبة عدد من المسؤولين والمواطنين ونشطاء بالمجتمع المدني، أنّ نظافة المحيط هي الركيزة الأولى والاساسية المحدّدة لمفهوم التحضّر، مؤكدة أن الوضع البيئي في تونس يتطلّب دراسات معمّقة وخططا محدّدة، وعملا دؤوبا، وهو ما تعمل عليه وزارة البيئة اليوم لتجاوز العراقيل التي حالت دون تغييره بالشكل الذي يضمن بيئة سليمة.وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن انتشار مادة البلاستيك داخل المدن وفي محيطها بات ظاهرة لافتة تستوجب التدخل والمساهمة في القضاء عليه وتحويله والاستفادة منه، حيث تستهدف الحملة التي تقودها في جميع الولايات هذه الظاهرة التي لم تعد تحتمل، وفق تعبيرها.وسجّلت تفهّم عدد هام من المواطنين، والفاعلين في المجتمع المدني، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، واستعدادهم للمشاركة في هذه الحملة التي وصفتها بـ"المواطنية".وأضافت قولها إن "المسالة لا تقتصر فقط على الهياكل المعنية بهذا الملف بل تستوجب ان يكون المواطن شريكا فاعلا في المحافظة على نظافة المحيط انطلاقا من مسكنه، مرورا بالانهج والشوارع والفضاءات العامة، وصولا الى المؤسسات الخاصة والعامة،"، معتبرة أن بناء وعي مواطني، واحكام انفاذ القوانين الرادعة، وتفعيل القوانين الرقابية هي من بين الحلول اللازمة لمعالجة الوضع البيئي المتردي.لافتة الىوتهدف هذه الحملة، التي انطلقت يوم الاحد المنقضي والمتواصلة الى الرابع من شهر سبتمبر القادم، وفق وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، الى تحسين صورة مداخل المدن، ونظافة انهجها وشوارعها، وتحسيس المواطنين بدورهم وواجبهم الوطني تجاه مدنهم وفضاءاتهم.من جهته، أكد والي جندوبة، سيمر كوكة، ان ولاية جندوبة، الى جانب حاجتها الماسة الى حملات النظافة، هي في اشد الحاجة لمعالجة وضع المصبات العشوائية، والتسربات التي تصل الى نهر مجردة على غرار المرجين، مؤكدا على ضرورة العمل على تجاوز هذا الوضع وإيجاد حلولا جذرية تنهي مخاطر هذا التلوث.وتشهد مدن ولاية جندوبة ومحيطها واريافها انتشارا لافتا للمواد البلاستيكية، وفواضل البناء، والحيوانات، مقابل غياب شبه كلي للمصبات المنظّمة، وكثرة المصبّات العشوائية التي تحولت هذه الصائفة الى مصدر من مصادر الحرائق والتي داهمت، في مناسبات عدّة، منازل قريبة منها.من جهة أخرى، تشير تقارير ادارية الى ان القطاع الغابي يشهد هو الاخر تدهورا غير مسبوق وتراجعا لافتا نتيجة الحرائق المتسبّبة في القضاء على عشرات الهكتارات سنويا، أو بسبب الاعتداءات التي تطال الملك الغابي على غرار قطع الأشجار بحثا عن مستغلات فلاحية او مصادر فحم او فضاءات لبناء عقارات سكنية او ترفيهية.