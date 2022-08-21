كأس العرب 2022 لأقل من 17 سنة بالجزائر : كل الظروف مهيأة لإنجاح البطولة

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تستضيف الجزائر كأس العرب لكرة القدم لفئة أقل من 17 سنة في الفترة من 23 أوت إلى 8 سبتمبر المقبلين 20 بمشاركة 16 منتخبا عربيا منها تونس.ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من البطولة ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ليبيا وعمان واليمن."كل الظروف اللازمة لإنجاح كأس العرب لكرة القدم التي سيحتضن مباريات منها ملعب سيق (ولاية معسكر) التابع للقطب الرياضي "المجاهد كروم عبد الكريم" مهيأة " حسبما أكدته اليوم الأحد مصالح مندوبية الشباب و الرياضة بالجهة لوكالة (واج).و ذكر نفس المصدر- ل"وأج" بأن المندوبية ضبطت جميع التحضيرات و هيأت الظروف الضرورية لإنجاح هذا الحدث الكروي العربي و ذلك من خلال ضمان "جاهزية تامة" لأرضية ملعب سيق المعشب فضلا عن إجراء تجارب ليلية تحت الأضواء الكاشفة بنفس الملعب كانت ناجحة.كما أكدت "جاهزية" أرضية الميدان الملحق المخصص لتدريبات المنتخبات المشاركة في هذه التظاهرة الكروية .و تم الانتهاء أمس السبت من تجسيد عمليات واسعة لصيانة المساحات الخضراء المتواجدة بالقطب الرياضي الجديد لسيق و كذلك تنظيف كراسي الملعب كما تم تسخير أكثر من 100 عون لضمان تأطير جيد لمباريات كرة القدم بملعب سيق في إطار كأس العرب .