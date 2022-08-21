فرق المراقبة الاقتصادية تحجز 8280 لتر من الزيت النباتي المدعم بمناطق مختلفة من ولاية نابل

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية خلال أيام 13 و 17 و 18 أوت الجاري، من حجز 8280 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى تجار مواد غذائية عامة بالجملة ناشطين بمناطق مختلفة من ولاية نابل، وذلك من أجل التفريط فيها لجهات غير معلومة.وتم اثر عملية الحجز، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاحد، رفع 5 مخالفات تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم وفقا لمقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 والمرسوم عدد 10 لسنة 2020، فضلا عن منع التجار المخالفين من التزود بمادة الزيت النباتي المدعم.