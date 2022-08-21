وزيرة البيئة تشرف على انطلاق تظاهرة "شهر النظافة في المدن التونسية" بسيدي بوزيد

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اشرفت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، الاحد، على انطلاق تظاهرة "شهر النظافة بالمدن التونسية" بسيدي بوزيد، التي تتواصل الى غاية 4 سبتمبر 2022.وتهدف هذه التظاهرة، التي انطلقت منذ يوم 14 اوت الجاري، الى تحسين صورة المدن التونسية ونظافتها بتضافر جهود جميع الأطراف وبالتعاون والتنسيق مع كل الوزارات والقطاعات المعنية، قصد توفير الإطار البشري واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا المشروع.وتقوم التظاهرة، على مشاركة المواطنين بصفة فردية أو في شكل فريق من 10 متطوعين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما يمكن مشاركة ممثلين عن الجمعيات الناشطة والممثلة على المستوى المحلي ( الكشافة والهلال الأحمر) والتلاميذ والطلبة والموظفين.ويقع في ختام التظاهرة، بحسب المصدر ذاته، تقييم عمل الفرق المشاركة بناءا على الكميات المجمعة ونوعية تقديمها (مفروزة او غير مفروزة) وتقييم الفرق الحاصل قبل وبعد التدخل.واستهلت المهداوي، الزيارة بالتوجه نحو السوق المركزية حيث استمعت إلى مشاغل مواطني الجهة، كما اتجهت إلى المدخل الشمالي طريق الاسودة أين شاركت عددا من الجمعيات وممثلين عن المجتمع المدني بجهة سيدي بوزيد، إلى جانب مواطنين ساهموا في عمليات جمع الفضلات الملقاة على طريق الأسودة.واكدت وزيرة البيئة، بالمناسبة، على أهمية "تظافر جهود جميع الأطراف بالتعاون والتنسيق بين كل الوزارات والقطاعات المعنية وتوفير الإطار البشري واللوجستي اللازم لانجاح هذه التظاهرة.