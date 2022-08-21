طولة سينسناتي - تسيتسيباس يطيح بميدفيديف ويضرب موعدا مع تشوريتش في النهائي

أطاح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السابع عالميا، بالمصنف الأول عالميا الروسي دانييل ميدفيديف من نصف نهائي بطولة سينسيناتي لكرة المضرب، ليضرب موعدا في النهائي مع الكرواتي بورنا تشوريتش.وبعدما سقط في نصف نهائي سينسيناتي عامي 2021 و2020 تمكن تسيتسيباس من تجاوز هذا الدور وبلوغ نهائي البطولة للمرة الأولى على حساب ميدفيديف المرشح الأول للقب بنتيجة 7-6 (8-6) و3-6 و6-3 في ساعتين و23 دقيقة.وبفوزه سينافس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على ثالث لقب له هذا العام بعدما توج ببطولتي مونت كارلو ومايوركا.وأضحى تسيتسيباس اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام بواقع 65 فوزا منها 19 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.وسيواجه تسيتسيباس في النهائي الكرواتي تشوريتش، المصنف ال152 عالميا، الذي أطاح بالبريطاني كاميرون نوري في نصف النهائي بنتيجة 6-3 و6-4 في ساعة و31 دقيقة.وبات تشوريتش اللاعب صاحب أقل مركز في التصنيف العالمي للتنس الذي يصل إلى نهائي سينسيناتي.