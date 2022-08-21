بطولة سينسيناتي ( سيدات) - الفرنسية غارسيا تفجر مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغها المباراة النهائية

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فجرت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة ال35 عالميا مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغها أمس السبت نهائي بطولة سينسيناتي لكرة المضرب على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا لتصبح أول لاعبة قادمة من التصفيات تبلغ نهائي بطولة ذات ألف نقطة.وتمكنت غارسيا من التغلب على سابالينكا، المصنفة السابعة عالميا، بنتيجة 6-2 و4-6 و6-1 في ساعتين وخمس دقائق ولكن بعد توقف المباراة لأكثر من ساعتين ونصف بسبب الأمطار الغزيرة.ورفعت غارسيا عدد انتصاراتها منذ جوان الماضي إلى 26 محققة أفضل حصيلة لها في هذه الفترة من بطولات رابطة لاعبات كرة المضرب للمحترفات.وباتت غارسيا أول فرنسية تبلغ نهائي سينسيناتي منذ أن أقيم نهائي فرنسي خالص عام 2008 بين أميلي موريسمو وناتالي دوشي.وضمنت غارسيا الارتقاء إلى المركز ال22 في التصنيف العالمي الصادر غدا الإثنين، وفي حال تتويجها بلقب سينسيناتي قد تدخل قائمة أفضل 20 لاعبة.وستواجه غارسيا (28 سنة) في النهائي التشيكية بيترا كفيتوفا التي أطاحت في نصف النهائي بالأمريكية ماديسون كيز بواقع 6-7 (8-6) و6-4 و6-3 في ساعتين و18 دقيقة.وضمنت كفيتوفا ( 32 سنة ) حاملة لقب بطولة ويمبلدون مرتين (2011-2014)، والمصنفة ال28 حاليا عالميا، دخول قائمة أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي وستنافس على ثاني ألقابها في العام بعدما توجت ببطولة إيستبورن.وسبق وتواجهت كفيتوفا وغارسيا في ثماني مباريات حسمت التشيكية خمس منها مقابل ثلاث للفرنسية.