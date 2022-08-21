عاشت مدينة سليانة، ليلة السبت، على وقع افتتاح مهرجانها الدولي، في دورته والخامسة والأربعين، الذي احتضنه فضاء المركب الثقافي وأثثه الفنانان "أدهم مروان" و"أسماء سليم".وجمع العرض بين مختلف الأنماط الموسيقية، بما في ذلك الليبية والتونسية واللبنانية.ولئن كان الفضاء الذي احتضن سهرة الافتتاح قادرا على استقطاب ما يقارب الستمائة شخص إلا أن الحضور اقتصر على حضور في حدود المائة شخص، خاصة بعد إلغاء عرض الفنان إيهاب توفيق وتعويضه بالفنانين المذكورين نظرا "لظروف صحية".وعبرت الفنانة أسماء سليم، في تصريح لـ"وات"، عن سعادتها بوجودها في ولاية سليانة، إحدى ولايات الشمال الغربي، آملة في أن يكون العرض مميزا.