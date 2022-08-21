وزارة الصحة: تلقي 73 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا من مجموع 530 عملية تلقيح بتاريخ 19 أوت الجاري

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توافد 73 شخصا على مراكز التلقيح بكامل تراب الجمهورية لتلقي الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا خلال يوم 19 أوتالجاري وذلك من مجموع 530 شخصا تلقوا التلقيح في ذات اليوم حسب البلاغ الدوري اليوم الأحد لوزارة الصحة.وأضافت وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح بلغ خلال نفس اليوم 7572 شخصا وتم تطعيم 328 شخصا بالجرعة الثالثة و 49 شخصا بالجرعة الرابعة و 8 أشخاص بالنسبة لجرعة السفر.واستكمل 6 ملايين و 381 ألف و 292 شخصا التلقيح منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021 والى حدود 19 أوت الجاري منهم 4 ملايين و 690 ألف و 61 شخصا تلقوا جرعتين و مليون و 691 ألف و 231 شخصا تم تطعيمهم بجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بفيروس كورونا.وارتفع بذلك اجمالي الجرعات خلال نفس الفترة الى 13 مليون و 232 ألف و 352 جرعة منها 7 ملايين و 204 آلاف و 534 جرعة أولى و 4 ملايين و 690 ألف و 61 جرعة ثانية و مليون و 234 الف و 546 جرعة ثالثة و 66 ألف و 990 جرعة رابعة و 36 ألف و 221 جرعة سفر.