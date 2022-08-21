الدورة الأربعون للمهرجان الدولي بسيدي بوزيد من 22 أوت إلى 5 سبتمبر

قالت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي الصيفي بسيدي بوزيد إنه من المنتظر أن تنطلق الدورة 40 للمهرجان يوم 22 أوت الجاري لتتواصل إلى حدود 5 سبتمبر القادم، وذلك "بعد تأخير بسبب صعوبات مادية".وتتضمن البرمجة تسعة عروض موجهة لمختلف الأعمار، حيث سيكون الافتتاح بعرض جهوي بعنوان "ترهويجة" لعدد من فناني الجهة ثم بعرض مسرحي "جعفور" لجعفر القاسمي يوم 24 أوت، إلى جانب عرض خيمة الشعر والغناء البدوي يوم 25 أوت وعرض جهوي "للراب" لشباب سيدي بوزيد يوم 27 أوت.وسيكون جمهور المهرجان يوم 29 أوت على موعد مع عرض للفنان الليبي أحمد السوكني وعرض جنجون يوم 31 أوت ثم عرض جهوي آخر لفناني سيدي بوزيد يوم 2 سبتمبر وعرض سيرك باباروني للأطفال يوم 3 سبتمبر.وسيكون الاختتام بعرض "الزيارة" يوم 5 سبتمبر القادم.