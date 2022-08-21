الأوكراني أوسيك يحافظ على لقبه بطلاً للعالم في الوزن الثقيل للملاكمة

توج الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة، عقب فوزه على منافسه البريطاني أنطوني جوشوا بقرار حكمين من ثلاثة، في لقاء "نزال البحر الأحمر"، الذي أقيم في مدينة جدة صباح اليوم الأحد، بحضور أكثر من 10 الاف متفرج في القاعة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة، وشاهده الملايين حول العالم، عبر القنوات الناقلة.ونجح أوسيك في الحفاظ على ألقابه التي انتزعها في اللقاء الأول، الذي أقيم في سبتمبر 2021، على ملعب توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب جوشوا بلقاء العودة من جديد، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999.