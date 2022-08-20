البطولة الافريقية للكرة الطائرة أقل من 21 سنة: تأهل المنتخب التونسي للدور النهائي

تأهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة أواسط للمباراة النهائية للبطولة الافريقية لأقل من 21 سنة الجارية بتونس، اثر فوزه مساء اليوم السبت على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط نظيفه.وجاءت تفاصيل أشواط المباراة التي أقيمت في قاعة بوهيمة رادس، بواقع 25 - 21 ، 25 - 18 ، 25 -19.وسيواجه المنتخب الوطني التونسي في الدور النهائي المنتخب المصري الذي ضمن تواجده في المباراة الختامية بفوزه على المنتخب النيجيري في لقاء الدور نصف النهائي الأول بـثلاثة أشواط لواحد، تفاصيلها 35-33، 26-28، 25-17، 25-16.هذا وستدور المباراة النهائية للبطولة بين المنتخبين التونسي والمصري بعد غد الاثنين انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس.