حركية سياحية هامة بمنطقتي نابل والحمامات

شهدت منطقتا نابل والحمامات الشمالية حركية سياحية هامة خلال العشرة أيام الأولى من شهر اوت الجاري حيث بلغ عدد الوافدين 53 ألف وافد مقابل 50 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2019 التي تعد السنة المرجعية أي بزيادة تقدر ب2،7 بالمائة.وأفاد المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج في تصريح لصحفية (وات)، أن أغلب المؤسسات السياحية بالجهة تسجل نسبة امتلاء كبيرة خاصة خلال نهاية الأسبوع الفارط، مضيفا انه تم تحقيق الأهداف التي رسمتها وزارة السياحة للسنة الحالية وهي بلوغ ما بين 50 و60 بالمائة من المؤشرات المسجلة خلال سنة 2019.وأشار في هذا السياق، إلى ان المنطقة السياحية نابل والحمامات سجلت منذ بداية السنة الى غاية 10 أوت الجاري توافد 410 آلاف سائح أي بنقص يقدر ب21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 مع تسجيل 1،405 مليون ليلة مقضاة بنقص يقدر ب40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.