وزارة السياحة: الأرقام المسجلة والحجوازت تدفع تونس نحو تحقيق ما بين 50 و 60 بالمائة من مؤشراتها السياحية لسنة 2019

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أكدت وزارة السياحة ان مؤشرات وجهات ياسمين الحمامات ونابل وجربة جرجيس أظهرت تطورا منذ غرة جانفي والى حدود 10 اوت 2022، مع بوادر لاستمرارها مما سيتيح لتونس تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من مؤشرات سنة 2019 .وأضافت الوزارة ، في بيانات نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك، ان المنطقة السياحة ياسمين الحمامات سجلت ما بين 1 جانفي و 10 اوت 2022 تطورا ايجابيا ناهز 84 بالمائة على مستوى عدد الوافدين البالغ قرابة 342 الف سائح.وبلغ عدد الليالي المقضاة أكثر من مليون و 86 الف ليلية علما وان هذه الأرقام لم تبلغ بعد ما تم تحقيقه سنة 2019 باعتبار التدابير الصحية الاستثنائية بسبب جائحة كورونا خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2022 .وتوقعت الوزارة تواصل تحسن المؤشرات ما بعد الموسم الصيفي وذلك بالاعتماد على الحجوزات المتوقعة خصوصا بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية وتحديدا الفرنسية وتواصل تدفق السياح الجزائريين.وشهدت المنطقة السياحية نابل ، ما بين 1 جانفي و 10 أوت 2022، توافد 410 الف سائح مما شكل نقصا 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 مع تسجيل مليون و400 ألف ليلة مقضاة شكلت تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 .وسجلت الوجهة السياحية جربة جرجيس بولاية مدنين ما بين جانفي و موفى شهر جويلية 2022 توافد زهاء 510 ألف سائح مما شكل زيادة بنسبة 5ر22 بالمائة مقارنة عدد الوافدين المسجل سنة 2019 .وبلغ عدد الليالي المقضاة أكثر من 2 مليون و410 ألف ليلة مما شكل بزيادة قدرها 218 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وبنقص بـ 36 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2019 .وتصدر السائح التونسي المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين بحوالي 162 ألف وافد يليه السائح الفرنسي بـقرابة 106 ألف في حين زار تونس 104 ألف سائح من ليبيا و 23 الف سائح ألماني.وتشهد أغلب النزل على مستوى منطقة جرجيس، حاليا امتلاء كاملا، وسط توقعات بامتداد الحركية السياحية النشيطة إلى شهر سبتمبر و جزء من شهر أكتوبر 2022.وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، قال في تصريح أدلى به لـ(وات) مطلع شهر أوت 2022 ، ان وزارة السياحة تعمل سنة 2022 على استقطاب ما بين 50 و60 بالمائة من عدد السياح الذين زاروا تونس سنة 2019 والبالغ عددهم 5ر9 مليون سائح.وزار تونس، من غرة جانفي والى حدود يوم 20 جويلية 2022 ، مليونان و626 ألف سائح بزيادة بنسبة 113 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021 وتراجعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بسنة 2019