تونس تحتاج إلى وضع استراتيجية لإدارة النفايات قائمة على التحسيس ومعاقبة المخالفين ومزيد الشفافية

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دعت الباحثة بجامعة الآداب والعلوم الاجتماعية بصفاقس، ايمان بدور إلى إعداد استرايتيجة للحد من انتشار النفايات في تونس تقوم على تشديد الجوانب التشريعية وتطوير المؤسسات وتبني سلوكيات رائدة في المجال ومواكبة التطورات التقنية.وشددت بدور، في وثيقة نشرها المنتدي التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تحت عنوان "انتشار النفايات في تونس: الصعوبات والتحديات والحلول من أجل صحوة ايكولوجية حقيقية " على خطورة تقنية ردم النفايات على المنظومات الحيوانية والنباتية وعلى المياه.واعتبرت بدور ان الاستراتيجية التي تحتاجها تونس لمعالجة ملف النفايات تتطلب، أولا، تحسين المواطنين بالمخاطر المرتبطة بانتشار النفايات واطلاعهم على الممارسات الجيدة من خلال حملة تحسيسية واسعة النطاقواكدت ،على ضرورة الاستئناس بالتجارب على غرار تشجيع الناشئة في اليابان على تنظيف المدرسة واحترام مهنيي النظافة او الاستعانة بالنمودج القضائي الامريكي الذي يسلط في بعض الولايات، عقوبات على المذنبين تقوم على تنفيذ خدمات للمصلحة العامة على غرار التنظيف.وتتضمن الاسترايتيجة، كذلك، دعم وزارة الثقافة لمنح مالية للمشاريع السينمائية القادرة على تحسيس المواطنين بأهمية قضايا البيئة والحد من النفايات واحترام البيئة والمحيط.ويتطلب كبح جماح ظاهرة إلقاء النفايات في تونس، ايضا، مزيد تشديد الإطار التشريعي المنظم للتلوث وفرض عقوبات اكثر صرامة على المؤسسات المخالفة للقانون.وتري بدور "ان فرض خطايا على المؤسسات الملوثة والاشخاص الذين يقومون بتلويث الفضاءات العامة يمكن ان يساعد على تمويل شراء الحاويات ذات الوان متعددة تسهل عمليات الفرز مخصصة للمواد العضوية والبلاستيك والمواد الكهربائية مما يتيح تسهيل عملية اعادة الرسكلة .واقترحت ، توزيع عملية رفع النفايات على أيام الأسبوع بدل رفعها جميعها في نفس اليوم كما هو مطبق حاليا مما يتيح، على سبيل المثال، رفع البلاستيك يوم الاثنين و المواد المعدنية يوم الثلاثاء و المواد العضوية يوم الاربعاءمع ضبط ساعات محددة لعملية الرفع ومعاقبة المخالفين.ويعتبر تطوير ادوات تحفيز المستهليكن على التخلص من النفايات من خلال تركيز معدات تتيح قبول القوارير البلاستيكية مقابل وصل شراء من أهم التقنيات التي يتعين الاستثمار فيها وفق بدور.وشددت على جعل عمل المؤسسات المشرفة على قطاع النفايات أكثر شفافية والحد من الفساد والعمل على تشجيع احداث المؤسسات المتخصصة في تحويل النفايات مما يسمح بخلق الوظائف.وخصلت الى ان اعتماد هذه الاستراتيجية يمكن ان يجعل من قطاع ادارة النفايات في تونس اكثر ربحية على غرار قطاعات السياحة والصناعة والفلاحة وتساعد على تخفيض نفقات الدولة المتصلة بتوريد المنتوجات .