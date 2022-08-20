بن عروس : انطلاق الأعمال التحضيرية لأشغال انجاز المسلك الصحي بفوشانة


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 16:38قراءة: 0 د, 42 ث
      
شرعت المقاولة المكلفة بانجاز المسلك الصحي بفوشانة من ولاية بن عروس، في انجاز الأعمال التحضيرية المتعلقة بعملية الرفع الطوبوغرافي لمسارات المشروع وحدود مكوناته المختلفة قبل الشروع في تركيز حضيرة الأشغال.


ويندرج مشروع المسلك الصحي بفوشانة الواقع في مايعرف سابقا ب"ارض ديوان الحبوب" في إطار تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة بالبرنامج الخصوصي للبلديات المحدثة، وتقدر تكلفة انجازه وفق البطاقة الفنية للمشروع بأكثر من 1 مليون و350 ألف دينار




وتتوزع مكونات المشروع الذي ينجز على مراحل، على مجموعة من الفضاءات الخضراء المهيأة وفضاء العاب للأطفال وأماكن للاستراحة وملعب معشب ومسرح صغير في الهواء الطلق ومسارات لممارسة الرياضة إضافة إلى مأوى للسيارات ومجموعة من المرافق الخدماتية الأخرى .
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وإضافة إلى القيام بعمليات الرفع الطوبوغرافي، تشمل الأعمال التحضيرية إزالة بعض البناءات القديمة الموجودة في حوزة المشروع، وإخلاء محيط الأرض من الباعة المنتصبين عشوائيا وتنظيف كامل المساحة وتسييجها قبل الشروع في الاشغال.

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