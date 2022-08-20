" تأجيل العروض المُتبقية من برنامج مهرجان الفوّارة بالقصر إلى حين الحصول على موارد مالية " أمين مال هيئة المهرجان

قرّرت جمعية مهرجان الفوّارة بالقصر من ولاية قفصة تأجيل العروض الأربع المُتبقيّة من برنامج النسخة 38 من هذه التظاهرة الصيفية، بسبب عدم توفّر الموارد المالية الضرورية لتغطية كلفة تلك العروض.وقال أمين مال جمعية المهرجان يوسف غربال يوم السبت إن "قرار تأجيل العروض المتبقية من برنامج مهرجان الفوارة بالقصر لصائفة 2022، سببه عدم توفّر الموارد المالية المُتأتية من المنح العمومية أو من المستشهرين، والضرورية لتغطية كلفة العروض المبرمجة"، دون أن يُحدّد موعدا لاستئناف عروض المهرجان.وأضاف في هذا السياق أنّه حال الحصول على المنح المالية الضرورية سوف تُعلن إدارة المهرجان عن مواعيد جديدة للعروض المتبقية، وهي عروض لمسرحية "نموت عليك" للفنّان لمين النهدي وعرض في موسيقى الراب وعرض مسرحي غنائي لمحمد الجبالي بالإضافة إلى عرض سهرة الاختتام التي كان من المبرمج أن تحييها الفنّانة نبيهة كراولي.وباشرت هيئة المهرجان اتصالات مع الفنّانين الذين تأجلت عروضهم قصد إعلامهم بقرار التأجيل، بحسب ما أوضحه أمين مال هيئة المهرجان.وتزامن قرار تأجيل بعض عروض دورة المهرجان، مع قرار اتخذه أغلب أعضاء جمعية مهرجان الفوّارة يقضي بسحب الثقة من رئيس الجمعية ومدير الدورة 38 لهذه التظاهرة سمير بريّك، بسبب ما وصفوه في بيان أصدروه يوم 17 أوت الجاري، وتحصّلت وات على نسخة منه، "تعنّت رئيس الجمعية وعدم توضيح المسائل القانونية الخاصّة بعقود العروض المُدرجة ضمن دورة المهرجان".وكان مهرجان الفوّارة بالقصر قد انطلق يوم 10 أوت الجاري حيث كان رُوّاده إلى حدّ الآن على موعد مع خمسة عروض فنّية موسيقية ومسرحية.وحسب البرمجة المُعلنة سابقا فإنّ مهرجان الفوّارة كان من المفترض أن يُختتم يوم الخميس المُقبل الموافق لـ 25 أوت الجاري.