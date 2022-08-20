الدورة الثلاثون من المهرجان الصيفي بالرقاب من 23 الى 28 أوت الجاري


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 19:17قراءة: 0 د, 35 ث
      
من المنتظر أن تنطلق الدورة 30 من المهرجان الصيفي بالرقاب يوم 23 أوت الجاري لتتواصل إلى 28 من نفس الشهر حسب ما أكده مدير المهرجان عبد الباقي عبيدي في تصريح لوات.
وأشار إلى ان البرمجة تتضمن 3 عروض مسرحية الى جانب كرنفال استعراضي وعروض أخرى موسيقية حيث سيكون الافتتاح بكرنفال استعراضي مع مجموعة زيزو وعرض النجمة الذي يحتوي فقرات خاصة بالحضرة والراب والصالحي.


وتتواصل العروض يومي 24 و25 اوت من خلال تقديم مسرحية كوميدية "على كف عفريت" ومسرحية كوميدية "غسالة البنادر" ثم عرض موسيقي مع الفنان مروان علي يوم 26 أوت وعرض مسرحي آخر للأطفال بعنوان "بيتي" وعرض موسيقي لمجموعة ميعاد يوم 27 أوت.
ويختتم المهرجان يوم 28 أوت بعرض مونودرامي بعنوان "روح" للفنانة فاطمة الفالحي.

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