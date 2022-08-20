وزارة التجارة : موسم تخيفضات صيف 2022 يشهد مشاركة 1794 نقطة بيع تتمركز 56 بالمائة منها بتونس الكبرى

..





أعلنت وزارة التجارة ان 1006 مؤسسات تشارك عبر 1794 نقطة بيع في موسم تخفضيات صيف 2022 بعد اسبوعين على انطلاقه وان الاقبال سيشهد نسقا تصاعديا خلال الأيام القادمة في ظل تحسن الطقس واقتراب العودة المدرسية والجامعية.واكدت الوزارة في بلاغ اصدرته السبت ان قطاع الملابس الجاهزه يشارك عبر 1073 نقطة بيع تمثل 8ر59 بالمائة من اجمالي عدد النقاط في حين يشارك قطاع الاحذية بنحو 356 نقطة بيع تشكل 8ر19 بالمائة وتقدر مساهمة العطورات والنظارات والأثاث بنحو 4ر20 بالمائةوحصلت المؤسسات بتونس الكبرى على 387 تصريح و 1000 نقطة بيع مما يجعلها في صدارة المشاركين بنحو 56 بالمائة في حين حصل اقليم الجنوب على حصة تقارب 17 بالمائة واقليمي الوسط و الساحل على 14 بالمائة الشمال على حصة تقارب 13 بالمائة.ورفعت مصالح المراقبة منذ بداية موسم التخفيضات يوم 4 أوت الجاري 64 مخالفة اقتصادية منها 40 مخالفة في قطاع الملابس الجاهزة و 6 مخالفات في قطاع الأحذية و4 مخالفات في قطاع المواد الكهرو منزلية والبقية في قطاعات مختلفة.وتصدرت عمليات بيع بالتخفيض خلافا للصيغ القانونية، قائمة المخالفات المرفوعة بنحو 18 مخالفة شملت بقية المخالفات عدم احترام مقتضيات إشهار الأسعار وتأشيرها الثنائي والفوترة علما وان موسم تخفيضات صيف 2022 ، يمتد على 6 اسابيع.