تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل زاوية المقايز بالهوارية لليوم الرابع على التوالي

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Publié le Samedi 20 Août 2022 - 13:37قراءة: 0 د, 24 ث
      
تواصل وحدات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بنابل وإدارة الغابات بدعم من جيش الطيران، لليوم الرابع على التوالي، جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع منذ الأربعاء الفارط بجبل زاوية المقايز بالهوارية من ولاية نابل، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد مراد المشري (وات)


وأكد المصدر ذاته، اليوم السبت، تقدم عمليات الإطفاء حيث تم إطفاء جيب ناري قريب من التجمعات السكنية ولا تزال الجهود متواصلة لإطفاء جيب ناري داخل الغابة، مشيرا إلى ان النيران أتت على أكثر من 40 هكتارا

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