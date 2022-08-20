حركة المسافرين القادمين الى تونس عبر الرحلات البحرية ترتفع بنسبة 22 بالمائة مقارنة ب2021

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زادت حركة المسافرين القادمين الى تونس عبر الرحلات البحرية للشركة التونسيّة للملاحة على خطي مرسيليا/حلق الوادي وجنوة/حلق الوادي من 15 جوان وحتّى منتصف أوت 2002، بنسبة 22 بالمائة مقارنة بموسم 2021 وذلك على مدى 95 سفرة، وفق بيانات نشرتها الشركة.وسجّل عدد السيّارات، التّي تمّ نقلها بين هذه الموانىء، ارتفاعا قدّر ب18 بالمائة مقارنة ب2021، وفاقت نسبة انتظام السفرات 95 بالمائة، وفق الشركة، التّي أكدت ان الموسم الحالي تميّز باحترام كامل لمواعيد انطلاق ووصول السفينتين "تانيت" و"قرطاج" إذ لم يتم تسجيل أي تأخير يذكر ما عدى سفرة واحدة للسفينة "قرطاج".واعتمدت الناقلة البحرية الوطنية خلال سنة 2022 على منظومة الحجز الجديدة الخاصة بها والتي مكّنتها من التحكّم في العرض والأسعار بصفة مستقلّة.وتتوقّع الشركة التونسيّة للملاحة أن يبلغ عدد سفرات العودة 62 سفرة على خطي مرسيليا/حلق الوادي وجنوة/حلق الوادي ليسجل عدد المسافرين زيادة تقدر ب6 بالمائة ويرتفع عدد السيّارات المنقولة 4 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، وفق بلاغ أصدرته، السبت.وأفادت الناقلة الوطنية أنّها بصدد تطبيق تخفيضات على جميع المأكولات والمشروبات المتوفّرة على سفنها منذ 01 أوت 2022 بنسبة تتراوح بين 10 و40 بالمائة، اضافة الى توفير خدمات الانترنت وتمتّع مسافريها بساعة ونصف إبحار مجانا على كل ساعتين يتم اقتناؤهما.وفي إطار التوقّي من فيروس كورونا توفّر الشركة على متن سفنها جميع المستلزمات الضروريّة من كمّامات وموّاد التعقيم وتحرص على تطبيق البروتوكول الصحّي.ولضمان توفير ظروف جيّدة لعودة حرفائها إلى بلدان الإقامة قامت الشركة بتهيئة وكالة حلق الوادي وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة بهدف استقبال المسافرين وتفادي الاكتظاظ والقيام بإجراءات التسجيل بكل انسيابية، وفق المصدر ذاته.