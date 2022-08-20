متابعة للوضع الوبائي بالجهات: السبت 20 أوت

سيدي بوزيد: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و15 حالة شفاء



..





أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم السبت، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" 15 حالة شفاء، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45774 اصابة منها 1083 حالة وفاة و45730 حالة شفاء.وتم اليوم رفع 36 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي لتحاليل العينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 148238 عينة.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الجمعة حوالي 217325 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121426 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18851 شخصا والجرعة الرابعة 816 شخصا، وبلغ عدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.