قبلي: تزويد الولاية بالمواد الاساسية خلال النصف الاول من الشهر الجاري

تم تزويد ولاية قبلي خلال النصف الاول من شهر اوت الجالاي ب27 طنا من مادة السميد اضافة الى 2ر32 طنا من مادة الفرينة وهي مواد اساسية شهد الاقبال عليها تراجعا ملحوظا، كما تم تزويد الولاية ب 5ر61 طنا من مادة السكر خلال نفس الفترةوبين المدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل ل"وات" بخصوص عمل فرق المراقبة الاقتصادية انه تم خلال النصف الاول من الشهر الجاري القيام ب210 زيارات تفقد للفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم، اضافة الى تفقد 170 عربة على الطرقات، وقد مكنت هذه العمليات من رفع 50 مخالفة اقتصادية تعلقت اغلبها بعدم اشهار الاسعار ب 24 مخالفة.