الكاف: حرص على تأمين الموسم الفلاحي الجديد والعودة المدرسية والجامعية ومراقبة العمليات التجارية

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تداولت مختلف المصالح الجهوية المجتمعة يوم امس الجمعة بولاية الكاف، جملة من المسائل التي تهم المراقبة الاقتصادية والاستعدادات الجارية لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة والموسم الفلاحي إلى جانب مواضيع اخرى تهم تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية ومقاومة التهريب والانتصاب الفوضويوأظهر التقرير المتصل بالموسم الفلاحي الجديد، تطورا في المساحات المبرمجة في مجال الزراعات الكبرى حيث ينتظر أن تشهد ارتفاعا بحوالي 11 الف هكتار بالمقارنة مع الموسم الماضي لتصل إلى حوالي 205 الاف هكتار،بما يستوجب أخذ كل التدابير اللازمة لتوفير البذور الممتازة ومختلف مستلزمات الموسم الفلاحي الجديد من أسمدة كيميائية وأدويةكما تفيد الارقام التي تم تقديمها بالمناسبة تجميع 55 الف قنطار من الحبوب، وذلك الى غاية تاريخ يوم امس الجمعة، في حين يتواصل الموسم الى غاية نهاية الشهر الجاري.وفي مجال العودة المدرسية والجامعية وتزويد السوق بالمواد الاستهلاكية، أكد المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي أن التزويد يسير بنسق عادي ويجري العمل على تأمين شفافية المعاملات التجارية ومقاومة كل أشكال المضاربة خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية المدعمة ومراقبة هامش الربح بالنسبة لباقي الموادكما أظهرت تقارير أخرى اصرار المصالح الديوانية والمراقبة الاقتصادية على مقاومة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وذلك عبر مراقبة مسالك التوزيع والانتصاب الفوضوي وجودة السلع المعروضة حماية لصحة المستهلك