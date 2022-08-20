الترجي الرياضي: انتداب المدافع المحوري الشاب زين الدين ساسي

اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن انتداب المدافع المحوري الشاب زين الدين ساسي بعقد يمتد على 4 مواسم.
يذكر ان ساسي المنتدب الجديد للترجي الرياضي والبالغ من العمر 19 سنة (مواليد 4 اوت 2003) ينتمي لصفوف المنتخب الوطني التونسي للاواسط الذي شارك مؤخرا في كاس العرب التي دارت بالمملكة العربية السعودية.
وسبق للاعب الجديد للترجي الرياضي تقمص زي اندية غانغون الفرنسي (الفريق الرديف).
يذكر ان ساسي المنتدب الجديد للترجي الرياضي والبالغ من العمر 19 سنة (مواليد 4 اوت 2003) ينتمي لصفوف المنتخب الوطني التونسي للاواسط الذي شارك مؤخرا في كاس العرب التي دارت بالمملكة العربية السعودية.
وسبق للاعب الجديد للترجي الرياضي تقمص زي اندية غانغون الفرنسي (الفريق الرديف).
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