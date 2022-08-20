ميدفيديف وتيتيباس في الدور نصف النهائي لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس

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تأهل الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا واليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع في البطولة للدور نصف النهائي لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس بعد فوزهما على الأمريكيين تيلور فريتز وجون إيسنر الليلة الماضية.وفاز ميدفيديف بطل سينسناتي في 2019 والذي يستعد للدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة على المصنف 11 في البطولة على فريتز 7-6 و6-3 بينما فاز تيتيباس بشق الأنفس 7-6 و5-7 و6-3 على إيسنر.وخلال الفوز نفذ ميدفيديف 18 ضربة إرسال ساحق من النوع الذي لا يرد.ونفذ إيسنر المشهور بضربات الإرسال القوية 18 ضربة إرسال ساحق أيضا لكنها لم تكن كافية للفوز على المنافس اليوناني.ورغم أن الفوز يبدو سهلا بالنسبة لميدفيديف إلا أنه لم يكن كذلك إذ أن اللاعب الروسي أنقذ ثلاث نقاط لحسم المجموعة الأولى قبل أن يتقدم 7-1 في شوط حسم التعادل ثم سيطر على المباراة بعد ذلك.في بداية المجموعة الثانية كسر ميدفيديف إرسال منافسه وكان ذلك كافيا لصعوده لنصف النهائي في البطولة للعام الثاني على التوالي.وبعد المباراة قال ميدفيديف "المجموعة الأولى كانت صعبة بالنسبة لي قليلا.. فقد حصل هو على فرص أكثر مني على مستوى الإرسال لكني نجحت في الاستمرار. كان من الممكن جدا أن أخسر بعض نقاط حسم المجموعة. لكني نجحت في الاستمرار في المجموعة وهذا ما ساعدني على الفوز بالمباراة"وسيلتقي تيتيباس مع ميدفيديف في الدور قبل النهائي لبطولة الأساتذة وهي من فئة ألف نقطة.