شركة النقل بتونس تعلن عن انتهاء اشغال تجديد السكة بين محطتي المركب الجامعي و 14 جانفي قبل الموعد المحدد

أعلنت شركة النقل بتونس، الجمعة، عن عودة حركة الجولان بصفة عادية على خطي المترو رقم 5 و 3 بعد الإنتهاء من أشغــال تجديد السكة بين محطتي "المركّـب الجامعي" و "14 جانفي" وذلك قبل الموعد المحدّد الذي كان مبرمجا ليوم الاثنين 22 أوت 2022.وتندرج هذه الاشغال، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار تحسين البنية التحتية للشبكة الحديدية وتأمين سلامة حرفائها وأعوانهامود