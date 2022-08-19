شركة النقل بتونس تعلن عن انتهاء اشغال تجديد السكة بين محطتي المركب الجامعي و 14 جانفي قبل الموعد المحدد


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 19:50قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت شركة النقل بتونس، الجمعة، عن عودة حركة الجولان بصفة عادية على خطي المترو رقم 5 و 3 بعد الإنتهاء من أشغــال تجديد السكة بين محطتي "المركّـب الجامعي" و "14 جانفي" وذلك قبل الموعد المحدّد الذي كان مبرمجا ليوم الاثنين 22 أوت 2022
.وتندرج هذه الاشغال، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في إطار تحسين البنية التحتية للشبكة الحديدية وتأمين سلامة حرفائها وأعوانها

مود





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