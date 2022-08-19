ولاية بنزرت تحتضن "المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم: "نستثمرو في تونس"

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وصف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي السنوات العشر الأخيرة التي عاشتها البلاد التونسية ، بـ"السنوات العجاف" ،التي خلفت عديد الإشكاليات والوضعيات ومنها إحصاء 2 مليون امي منهم 1 مليون شخص ازدادوا خلال السنوات العشر الفارطة ، واحصاء 1 مليون عائلة تونسية معوزة ومحدودة الدخل وتسجيل نسبة بطالة في ذات الفترة قاربت 21 بالمائة واحصاء اكثر من 15800 مهاجر غير شرعي سنة 2021 منهم اكثر من 800 امراة واكثر من 200 طفل ،وغيرها من الوضعيات والمظاهر السلبية كالعجز التجاري وغيره .واضاف بمناسبة اشرافه على اشغال "المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم :نستثمرو في تونس"،"الملتئم اليوم بمدينة بنزرت ، ان الحكومة رغم ذلك ومنذ استلامها لمهامها لم تبق مكتوفة الايدي وعملت على وضع الاليات والاستراتيجيات الكفيلة بإعادة الحياة للشعب التونسي المتطلع الى تحقيق التنمية الجهوية والمحلية واحداث مواطن الشغل والتقليص من الفقر والتهميش والفواراق بين الجهات ، قائلا إن للتونسيين العاملين بالخارج الى جانب بقية المواطنين في الداخل دورا هاما في الإصلاح.وأبرز الوزير أهمية المنتدى في مزيد تعزيز الثقة بين هياكل التمويل والراغبين في الاستثمار من أبناء الجالية المقيمون بالخارج وأهدافه الرامية خاصة الى اقتراح إجراءات إضافية لاستحثاث نسق الاستثمار الخارجي وفض الإشكاليات العالقة والتعريف بالامتيازات والحوافز التي اقرتها الدولة التونسية لفائدة دفع الاستثمار التونسي بالخارج وتعزيز الاطار المؤسساتي عقب تداعيات جائحة كورنا والأوضاع العالمية.وأشارت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة " باولا باتشي" Paola Pace" الى ان العاملين بالخارج في العالم يمثلون نسبة 3.4 بالمائة من سكان العالم وانهم يساهموم بنسبة 10 بالمائة من الناتج العالمي الخام دون اعتبار دورهم الاجتماعي والثقافي ، مؤكدة أهمية العمل على الجانب الاجتماعي وحسن التنسيق بين مختلف الهياكل.كما ابرزت الدور التنموي الهام للتونسيين بالخارج ومساهمتهم الفعالة في التنمية المحلية من خلال التحويلات المالية الهامة المنجزة ، مبينة أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل على تيسير حركة الهجرة المنظمة وهي تنشط من خلال عدد من المشاريع الهامة بجهات جندوبة والكاف ومدنين وتطاوين واستثمار حوالي 1.6 مليون دينار لدعم انجاز مشاريع في اكثر من قطاع كالفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات والصناعة مكنت من احداث 243 موطن عمل .يشار إلى ان البرنامج العام للمنتدى واكبه عدد هام من أبناء الجهة المقيمين بالخارج ومن بقية جهات البلاد علاوة على السلط المحلية والمكونات المنظماتية والمجتمعية عموما.