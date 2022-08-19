وزير الصحة: ضرورة تسخير جميع الامكانيات المتعلقة بالبروتوكولات الصحية في فعاليات مؤتمر "تيكاد8"


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 18:19قراءة: 0 د, 29 ث
      
أكد وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الجمعة، على ضرورة تسخير الامكانيات البشرية واللوجستية المتصلة بالبروتوكولات الصحية للتوقي من كوفيد19 وذلك منذ استقبال الوفود المشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الثامن للتنمية باريقيا "تيكاد8" الذي تحتضنه تونس يومي 27 و 28 أوت الجاري.


وأضاف، خلال الاجتماع الدوري المنعقد بمقر الوزارة لمتابعة الوضع الوبائي على الصعيدين العالمي والوطني، أن تطبيق البروتوكولات الصحية يكون في كل الفضاءات التي تنتظم بها الفعاليات الرسمية والندوات الحضورية ومختلف الانشطة المقامة على هامش التظاهرة الدولية.

كما تم استعراض مؤشرات الوضع الوبائي المتميز على المستوى الوطني بتراجع هام لمؤشرات الخطورة والعدوى منذ عدة اسابيع.



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