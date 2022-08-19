جيش البحر ينقذ 101 مهاجرا سرّيا من أصول عربية وإفريقية

تمكّنت وحدات عائمة لجيش البحر، خلال الأسبوع الجاري، من إنقاذ 101 مهاجرا سرّيا، من أصول عربية وإفريقية، وذلك بالموقع شمال رأس الطّيب (الوطن القبلي)، على بعد 50 ميلا وبالموقع شرق المنستير، على بعد 37 ميلا وبالقرب من المصطبة البتروليّة "عشترت" (جزيرة قرقنة) وبالموقع شرق المهديّة، على بعد 21 ميلا.كما أفادت وزارة الدّفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنّ هؤلاء المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة خلسة، في اتجاه الفضاء الأوروبي. وقد تمّ تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.