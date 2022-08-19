118 شخصا تلقوا الجرعة الاولى يوم 18 أوت الجاري على كامل مراكز التلقيح فقط من مجموع 570 شخصا وقع تطعيمهم في ذات اليوم

توافد 118 شخصا فقط على مراكز التلقيح بكامل تراب الجمهورية يوم 18 أوت الجاري لتلقي الجرعة الاولى ضد كوفيد19 فيما بلغ مجموع الملقحين خلال نفس اليوم 570 شخصا، حسب البلاغ الدوري لوزارة الصحة اليوم الجمعة.وأوضحت الوزارة أن 75 شخصا تلقوا الجرعة الثانية و329 الجرعة الثالثة وتم تطعيم 37 شخصا بالجرعة الرابعة و11 بجرعة السفر وقد استكمل 6 ملايين و 381 ألفا و 205 اشخاص التلقيح الى غاية أمس منها 4 ملايين و 689 الفا و 990 شخصا تلقوا جرعتين و مليون و 691 ألفا و 251 شخصا جرعة واحدة.وبلغ اجمالي الجرعات الى حدود امس 13 مليونا و 231 ألفا و 822 شخصا منهم 7 ملايين و 204 آلاف و 463 شخصا الجرعة الاولى و4 ملايين و689 الفا و990 شخصا الجرعة الثانية و مليونا و 234 الف و 223 شخصا الجرعة الثالثة و 66 ألف و 939 الجرعة الرابعة و 36 الف و 207 جرعة السفر.