القدرة الشرائية للعائلات التونسية تراجعت مابين 2011و 2022 وسط ارتفاع لمؤشر أسعار الاستهلاك


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 16:50قراءة: 0 د, 42 ث
      
شهدت القدرة الشرائية للعائلات التونسية مزيدا من التراجع خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2022 في وقت سجل فيه مؤشر الإستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا من 4ر3 بالمائة إلى 3ر5 بالمائة.


وصدرت هذه الأرقام ضمن حزمة بيانات أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الجمعة، تشكل لوحة قيادة لتطور منحى الاقتصاد التونسي وأهم المؤشرات ذات الصبغة التنافسية منذ سنة 2000.

وكشف المعهد ان معدل الضغط الجبائي في تونس تجاوز ما بين 2011 و 2020 عتبة 22 بالمائة ووصل الى نسبة 25 سنة 2022 ويعد هذا المستوى من بين الأعلى على المستوى الافريقي علما وأن هذه الظاهرة من بين أحد العوامل الدافعة نحو التهرب الضريبي في تونس.


وقدر المعهد معدل استهلاك الفرد في تونس بنحو 5ر6142 دينار سنويا خلال العشرية 2011-2022وقد ارتفع على المستوى الاسمي بنفس الوتيرة المسجلة خلال العشرية السابقة مما يعني معدل نمو سنوي في حدود 2ر7 بالمائة.
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