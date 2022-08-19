وزير الشؤون الاجتماعية: نعمل على  إرساء هدنة اجتماعية في تونس


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 15:27قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الجمعة، إنه عقب سلسلة من الجلسات مع الشريكين الأساسيين وهما المنظمة الشغيلة واتحاد الأعراف تم التوصل الى امضاء عقد اجتماعي مهم جدا تم فيه تطارح عدة إشكاليات تعاني منها الطبقة الشغيلة والتي تم العمل عليها في اطار 5 زياد 5 .
وأضاف في معرض رده على أسئلة الإعلاميين بمناسبة زيارة عمل اداها الى ولاية بنزرت للاشراف على افتتاح اشغال "المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم : نستثمرو في تونس"، انه تم احراز تقدم كبير في هذا الشأن واللقاءات متواصلة ، بغاية إرساء هدنة اجتماعية في تونس ومرافقة المواطن التونسي لمواجهة الإصلاحات العميقة التي نعمل عليها والتي ستمكن من انقاذ البلاد التونسية ، وفق تعبيره.

يذكر ان "المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم : نستثمرو في تونس"، تضمن افتتاح رواق متنوع جمع عدة هياكل تمويل واستثمار بنكية ومصالح رسمية ونسيج حرفي ومؤسساتي،الى جانب امضاء اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج وفضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت ،و بين ديوان التونسيين بالخارج والقطب التنموي ببنزرت ، شفعت بتقديم عدد من المداخلات القيمة ابرزها مداخلة لطفي سليمان حول "نحو تطوير الاليات المؤسساتية لمرافقة المساهمة الاقتصادية للتونسيين بالخارج في مجال التنمية"،
كما انتظمت حلقة نقاش بين الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية بملف الاستثمار والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج ولقاءات ثنائية مباشرة بين عدد من المستثمرين في تونس والمشاركين في المنتدى من تونسيي العالم.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 251603

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 19 Août 2022 à 17h 42m |           
هدنة اجتماعية بالامارة المضي الى الامام نحو رفع الدعم.
تونس ستصبح مثل دبي او بالاحرى دبي نفسها

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 19 Août 2022 à 17h 35m |           
ما دام الشرطة العدلية وفرقة و ظالأبحاث الخرس تحقق مع اطارات عليا في مساءل مهوش من اختصاصها بل حسمت فيها لجان
صفقات ومجالس إدارة



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 19 أوت 2022 | 21 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:08 16:07 12:30 05:40 04:05
Babnet
31°
Babnet32°Babnet% 37:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
8.23 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2633°-2533°-2533°-2533°-25
  • Avoirs en devises
    23460,5

  • (19 aout)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21441 DT        1$ =3,16191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 aout)   1068,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   