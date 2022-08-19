وزير الشؤون الاجتماعية: نعمل على  إرساء هدنة اجتماعية في تونس

قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الجمعة، إنه عقب سلسلة من الجلسات مع الشريكين الأساسيين وهما المنظمة الشغيلة واتحاد الأعراف تم التوصل الى امضاء عقد اجتماعي مهم جدا تم فيه تطارح عدة إشكاليات تعاني منها الطبقة الشغيلة والتي تم العمل عليها في اطار 5 زياد 5 .وأضاف في معرض رده على أسئلة الإعلاميين بمناسبة زيارة عمل اداها الى ولاية بنزرت للاشراف على افتتاح اشغال "المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم : نستثمرو في تونس"، انه تم احراز تقدم كبير في هذا الشأن واللقاءات متواصلة ، بغاية إرساء هدنة اجتماعية في تونس ومرافقة المواطن التونسي لمواجهة الإصلاحات العميقة التي نعمل عليها والتي ستمكن من انقاذ البلاد التونسية ، وفق تعبيره.يذكر ان "المنتدى الاقتصادي لتونسيي العالم : نستثمرو في تونس"، تضمن افتتاح رواق متنوع جمع عدة هياكل تمويل واستثمار بنكية ومصالح رسمية ونسيج حرفي ومؤسساتي،الى جانب امضاء اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج وفضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت ،و بين ديوان التونسيين بالخارج والقطب التنموي ببنزرت ، شفعت بتقديم عدد من المداخلات القيمة ابرزها مداخلة لطفي سليمان حول "نحو تطوير الاليات المؤسساتية لمرافقة المساهمة الاقتصادية للتونسيين بالخارج في مجال التنمية"،كما انتظمت حلقة نقاش بين الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية بملف الاستثمار والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج ولقاءات ثنائية مباشرة بين عدد من المستثمرين في تونس والمشاركين في المنتدى من تونسيي العالم.