نجم المتلوي يتعاقد مع اللاعبين عبد السلام النصيري و أحمد ياسين البرشاني


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 15:50قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلن نجم المتلوي التعاقد مع اللاعبين اللاعبين عبد السلام النصيري و أحمد ياسين البرشاني.
و أورد نجم المتلوي على صفحته الرسمية أن عقد اللاعبين النصيري والبرشاني يمتد لمدة موسمين.

يذكر أنّ اللاعب عبد السلام النصيري يشغل خطة مدافع محوري فيما يشغل اللاعب أحمد ياسين البرشاني خطة متوسط ميدان.

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