هلال الشابة يتعاقد مع اللاعب محمد عزيز بوستة ويكشف عن موعد بداية تحضيرات الموسم الرياضي الجديد

أعلن هلال الشابة عن تعاقده مع المدافع المحوري السابق لمستقبل سليمان محمد عزيز بوستة، ابن الـ 24 عاما والمتكون في الترجي الرياضي التونسي، لمدة موسمين.وقد حدد هلال الشابة موعد الاثنين القادم 22 أوت موعدا لانطلاق تحضيرات فريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي الجديد على معشّب الملعب البلدي بالشابة.وأوردت الهيئة المديرة على الصفحة الرسمية لهلال الشابة أنّ "رئيس النادي توفيق المكشر سيكون له اجتماع مساء اليوم الجمعة بأعضاء الهيئة المديرة واللاعبين والطاقم الفني بداية من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال.