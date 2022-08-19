تعادل الاتحاد المنستيري مع فريق شبيبة الساورة الجزائري 2-2 امس في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بنتيجة 2-2 في اطار مباراة ودية تحضيرية لعودة نشاط بطولتي كرة القدم في تونس والجزائر
تعادل الاتحاد المنستيري مع شبيبة الساورة الجزائري وديا 2-2
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