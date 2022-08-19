التونسي إلياس الجلاصي يقود المصري البورسعيدي الى فوز عريض على الاسماعيلي

قاد اللاعب التونسي الياس الجلاصي فريقه المصري البورسعيدي الى فوز عريض على حساب الاسماعيلي بنتيجة (4-1)، لحساب الجولة 31 من البطولة المصرية.ونجح اللاعب التونسي الياس الجلاصي في احراز هدفين لفريقه في الدقيقتين 17 و 24 في اللقاء الذي احتضنه ملعب برج العرب بالاسكندرية، قبل أن يعزز اللاعبين حسن علي و عمرو مرعي النتيجة للمصري باحرازهما للهدف الثالث و الرابع تواليا في الدقيتين 44 و 59.وقبل نهاية الوقت القانوني بـ 12 دقيقة ذلل الاسماعيلي الفارق عبر لاعبه الفلسطيني خالد النبرص في الدقيقة 78.وبهذه النتيجة ارتقى المصري البورسعيدي الى المركز التاسع برصيد 36 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على الاسماعيلي و سيراميكا كليوباترا .