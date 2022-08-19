مباراة ودية: تعادل النادي الافريقي والملعب التونسي 1 - 1

حسم التعادل الايجابي بنتيجة 1 - 1 اللقاء الودي الذي جمع مساء أمس النادي الافريقي بالملعب التونسي، في اطار استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وبادر الملعب التونسي بافتتاح النتيجة عن طريق نضال بن سالم في الدقيقة 55، قبل أن يعادل النادي الافريقي النتيجة في الدقيقة 80 عبر لاعبه يوسف سنانة.وكان مدرب النادي الافريقي بارتران مارشان قد اعتمد في اللقاء الذي دار في ملعب الشاذلي زويتن دون حضور جمهور على التشكيلة التالية: سيف الدين الشرفي - إسكندر العبيدي - غازي عبد الرزاق - منتصر بعزيز - نبيل العمارة - خليل القصاب - أمادو صابو - عبد النور بلحوسيني - آدم الطاوس - علي العمري - محمد علي العمري.بينما اختار مدرب الملعب التونسي اسكندر القصري الاعتماد على التشكيلة التالية: سامي هلال - أيوب التليلي - عزيز بن محمد - إسكندر عمر - أمين التواتي - أباكار ديوب - ماهر الحناشي - محمد عكرمي - حمزة الخضراوي - ربيع حمري - بلال الماجري.