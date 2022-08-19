بطولة سينسيناتي: أنس جابر وفيكتوريا آزارينكا تخرجان من مسابقة الزوجي


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 09:12قراءة: 0 د, 25 ث
      
خرجت اللاعبة التونسية أنس جابر والبيلاروسية فيكتوريا آزارينكا، مسابقة زوجي السيدات لبطولة سينسيناتي، الجارية على الأراضي الأمريكية، اثر هزيمتهما في الدور ربع النهائي، أمام الثنائي المتكون من الأمريكية نيكول مارتينز والأسترالية إيلين بيريز بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و7-6.
ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من خروج أنس جابر المصنفة خامسة عالميا من مسابقة الفردي اثر خسارتها أمام التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 28 عالميا، أمس الخميس، في لقاء الدور ثمن النهائي بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 1 - 6 و 6 - 4 و 0 - 6 .



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