العاب التضامن الاسلامي: تونس تنهي مشاركتها في المرتبة 31 ب7 ميداليات موزعة الى فضية و 6 برونزيات


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 23:07قراءة: 0 د, 26 ث
      
انهت تونس مشاركتها في دورة العاب التضامن الاسلامي التي احتضنتها مدينة كونيا التركية في المرتبة 31 بمجموع 7 ميداليات موزعة الى 6 برونزيات و فضية واحدة.
وكانت للاعبة الكاراتي شاهيناز الجامي وزن اكثر من (68كغ) قد اهدت تونس ميدالية برونزية في ختام منافسات الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بكونيا تركيا .

واحتلت تركيا صدارة مجموع الميداليات ب341 ميدالية (145 ذهب و 107 فضة و 89 برونزية)بينما تصدرت المغرب البلدان العربية في العاب التضامن الاسلامي بالمركز السادس ب62 ميدالية (15 ذهب و 13 فضة و 34 برونزية)

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