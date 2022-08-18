العاب التضامن الاسلامي: تونس تنهي مشاركتها في المرتبة 31 ب7 ميداليات موزعة الى فضية و 6 برونزيات

انهت تونس مشاركتها في دورة العاب التضامن الاسلامي التي احتضنتها مدينة كونيا التركية في المرتبة 31 بمجموع 7 ميداليات موزعة الى 6 برونزيات و فضية واحدة.
وكانت للاعبة الكاراتي شاهيناز الجامي وزن اكثر من (68كغ) قد اهدت تونس ميدالية برونزية في ختام منافسات الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بكونيا تركيا .
واحتلت تركيا صدارة مجموع الميداليات ب341 ميدالية (145 ذهب و 107 فضة و 89 برونزية)بينما تصدرت المغرب البلدان العربية في العاب التضامن الاسلامي بالمركز السادس ب62 ميدالية (15 ذهب و 13 فضة و 34 برونزية)
وكانت للاعبة الكاراتي شاهيناز الجامي وزن اكثر من (68كغ) قد اهدت تونس ميدالية برونزية في ختام منافسات الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بكونيا تركيا .
واحتلت تركيا صدارة مجموع الميداليات ب341 ميدالية (145 ذهب و 107 فضة و 89 برونزية)بينما تصدرت المغرب البلدان العربية في العاب التضامن الاسلامي بالمركز السادس ب62 ميدالية (15 ذهب و 13 فضة و 34 برونزية)
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 251571