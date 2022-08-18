العاب التضامن الاسلامي: تونس تنهي مشاركتها في المرتبة 31 ب7 ميداليات موزعة الى فضية و 6 برونزيات

انهت تونس مشاركتها في دورة العاب التضامن الاسلامي التي احتضنتها مدينة كونيا التركية في المرتبة 31 بمجموع 7 ميداليات موزعة الى 6 برونزيات و فضية واحدة.وكانت للاعبة الكاراتي شاهيناز الجامي وزن اكثر من (68كغ) قد اهدت تونس ميدالية برونزية في ختام منافسات الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بكونيا تركيا .واحتلت تركيا صدارة مجموع الميداليات ب341 ميدالية (145 ذهب و 107 فضة و 89 برونزية)بينما تصدرت المغرب البلدان العربية في العاب التضامن الاسلامي بالمركز السادس ب62 ميدالية (15 ذهب و 13 فضة و 34 برونزية)