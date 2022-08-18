صفاقس: تركيز أول عيادة خارجية ما بعد كوفيد-19 بالمستشفى العسكري الميداني بداية من 5 سبتمبر القادم

تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس، بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، على تركيز أول عيادة خارجية ما بعد كوفيد-19 بالمستشفى العسكري الميداني بصفاقس، وذلك ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى العسكري الميداني بصفاقس والمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.وأفاد المدير الجهوي للصحة، الدكتور حاتم الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه العيادة الخارجية ما بعد كوفيد-19، التي سيتم العمل بها بداية من يوم 5 سبتمبر القادم، ستكون معززة بأطباء عامين وأطباء اختصاص وأعوان شبه طبيين، وستعنى في مرحلة أولى بفحص مرضى كوفيد-19 الذين أقاموا بالمستشفى العسكري الميداني، والذين ما زالوا يعانون من مخلفات صحية جراء إصابتهم بفيروس "كورونا"، وذلك في انتظار تعميمها على كافة مرضى كوفيد الذين تم ايواؤهم بقسم كوفيد+ منذ بداية الجائحة الوبائية.وأشار إلى أن هذه البادرة تم اتخاذها، بعد الانفراج الذي سجله الوضع الوبائي في الجهة.