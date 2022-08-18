القصرين : غدا انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الصيفي بجدليان

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بباقة من العروض الفنية والتنشيطية والمسرحية ، تنطلق غدا الجمعة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الصيفي بجدليان لتتواصل إلى غاية ال28 من نفس الشهر .وفي ظل غياب الفضاءات الثقافية والترفيهية بمعتمدية جدليان ، التي تتذيل المراتب الأخيرة في مؤشرات التنمية الجهوية ، ستحتضن المدرسة الإعدادية بالمنطقة جل عروض المهرجان ( 10 عروض ) في انتظار إحداث فضاء عرض قادر على استيعاب الجماهير المتعطشة للفعل الثقافي وفق رئيسة المهرجان ، حميدة عمري .وأوضحت عمري في تصريح ل(وات) أن المهرجان سينطلق بميزانية ضعيفة جدا ( 20 الف دينار) لا تستجيب لشروط مهرجان صيفي ولمنطقة مفقرة ، مبرزة في سياق متصل أنه بحكم طبيعة المنطقة وما يعيشه سكانها من حرمان ثقافي وترفيهي أردنا أن تكون عروض هذه الدورة فنية ( فنون شعبية وعروض بدوية ومسرحية ) تلبي رغبات الأهالي خلافا للدورات السابقة التي كانت في شكل ورشات تكوينية ومعارض في الفنون التشكيلية .وأضافت أن المهرجان يهدف إلى التسويق للمخزون الغابي الجميل جدا بمعتمدية جدليان في سبيل دعمه وتثمينه .ووجهت رئيسة المهرجان بالمناسبة دعوتها إلى السلط الجهوية والمركزية المعنية للعمل على توفير فضاء لائق بجدليان لاحتضان العروض والتظاهرات الثقافية واستقطاب الشباب لممارسة الفعل الثقافي وحمايته من مخاطر الشارع ، مشيرة إلى أن الملعب البلدي بجدليان مهدد بالسقوط ودار الثقافة صغيرة جدا وكذلك الشأن بالنسبة لدار الشباب .ومن العروض المبرمجة في إطار هذه الدورة عرض أزياء للباس التقليدي المحلي ولوحات تعبيرية للمعهد الأعلى للموسيقى والمسرح بالكاف مع عرض فروسية وذلك في اليوم الافتتاحي إلى جانب عروض تنشيطية للأطفال وعروض مسرحية فضلا عن عروض في الفن الشعبي منها عرض للشاب عليلو وعرض للشابة هدى القصرينية واخر للشاب محمد الجلاصي مع عرض للشاب محمد المسعودي .