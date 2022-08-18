سليانة: تواصل جهود السيطرة على حريق بجبل شهيب بالزغالمة من معتمدية الكريب


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 17:09قراءة: 0 د, 17 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة، منذ ظهر اليوم الخميس، مجهوداتها للسيطرة على حريق نشب بجبل شهيب بعمادة الزغالمة من معتمدية الكريب.
وذكر مصدر من الحماية المدنية، في تصريح لـ"وات"، أن هبوب الرياح والتضاريس الوعرة حالت دون وصول الوحدات المذكورة لمكان الحريق بقمة الجبل، مؤكدا أن الوحدات متمركزة حاليا على عين المكان لحماية الملك الخاص.

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